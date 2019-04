Hessen: Hund beißt Mann einen Teil der Nasenspitze ab

Ein Hund hat in Frankfurt einem 59 Jahre alten Mann ein Stück der Nasenspitze abgebissen. Der Mann war bereits am Samstag vorvergangener Woche auf dem Markt im Stadtteil Höchst unterwegs, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Als er seinen Fahrradschlüssel verlor und wieder aufheben wollte, habe der mittelgroße schwarze Hund zugeschnappt. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Nase wurde dort behandelt, es fehlt jedoch ein Stück. Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Hundehalter und bittet um die Hilfe von Zeugen.

