Herzinfarkt auf A3: Autofahrer (60) schleudert durch die Luft - Ersthelfer-Reanimation zwecklos

Mann stirbt an Herzinfarkt auf Autobahn 3:



Reanimationsmaßnahmen zwecklos



red/tu



Am Montagvormittag (4. Juni 2018) hat ein Autofahrer auf der A3 am Dreieck Heumar (Nordrhein-Westfalen) die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto schleuderte anschließend über die Fahrbahn der Autobahn und kam schließlich zum Erliegen.Andere Autofahrer hielten sofort an und zogen den 60-Jährigen aus dem Wrack. Einer der Ersthelfer begann umgehend mit Reanimationsmaßnahmen - jedoch ohne Erfolg. Der Fahrer starb noch vor Ort. Die bisherigen Untersuchungen ergaben, dass dem Unfall ein Herzinfarkt vorausgegangen ist.Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die A3 wurde in Richtung Frankfurt gesperrt. Der sich anstauende Verkehr wird an der Unfallstelle vorbei geleitet.