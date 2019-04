Rehbock attackiert Joggerin in der Oberpfalz: In Hemau (Landkreis Regensburg) in der Oberpfalz hat ein Rehbock am Sonntag (14. April 2019) eine 24-jährige Frau beim Joggen angegriffen. Dies berichtet die Deutsche-Presse-Agentur, die sich auf Informationen der örtlichen Polizei bezieht.

Demnach war die Frau zwischen Feldern und einem Waldstück unterwegs, als sie plötzlich das Tier hinter sich bemerkte. Der Bock folgte ihr eine Zeit lang, ehe er zu ihr aufschloss. Der Rehbock stieß ihr sein Geweih seitlich gegen ihren Körper.

Rehbock-Angriff: Polizei überlegt das Tier abzuschießen

Der 24-Jährigen gelang es im weiteren Verlauf den Bock am Geweih festzuhalten und sich von der kurzzeitigen Rangelei zu befreien. Die Joggerin kam mit leichten Verletzungen davon. Laut dpa handelt es sich um ein vor kurzem ausgewildertes Tier. Der zuständige Jagdpächte erklärte dass anhand einer gelben Marke im Ohr des Tieres. Demnach sei es mit der Flasche aufgezogen worden und an Menschen gewöhnt. Die Polizei betont, dass falls es wiederholt zu derartigen Angriffen kommen sollte, man überlegt, das Tier abzuschießen.

