Heldin des Tages: Fahrerin wird bewusstlos - 14-Jährige stoppt Auto mit Hand auf Bremse

Weil eine 14-Jährige geistesgegenwärtig und schnell reagiert hat, hat das Mädchen möglicherweise einen schlimmeren Unfall am Donnerstag auf der A7 verhindert.

Wie die Polizeiinspektion Göttingen mitteilt, war eine 51-jährige Autofahrerin zusammen mit deren 14-jähriger Tochter am Donnerstagmittag auf der A7 in Richtung Kassel unterwegs. Im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Echte verlor die Fahrerin vermutlich krankheitsbedingt die Kontrolle über ihr Auto. In der Folge geriet der Wagen nach rechts in die Baustelle.

14-Jährige reagiert genau richtig und stoppt Auto mit der Hand

Erschrocken über die Situation reagierte die 14-jährige Tochter der bewusstlosen Fahrerin trotz allem geistesgegenwärtig und genau richtig. Wie die Polizei mitteilt, drückte das Mädchen mit der Hand auf das Bremspedal des Autos und schaffte es so, den Wagen nach nur wenigen Kilometern auf der Fahrbahn zu stoppen.

Bauarbeiter vor Ort bargen die 51-Jährige aus dem Auto und betreuten Mutter und Tochter bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Ein Krankenwagen brachte die 51-Jährige schließlich in ein Krankenhaus. Zum Glück blieben Mutter und Tochter trotz des Unfalls unverletzt.

Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 4000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt.

