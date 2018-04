Hauptbahnhof Essen: Mann (37) spuckt Mädchen (1) in Kinderwagen an

Duisburger spuckt Düsseldorferin in Kinderwagen: Die Polizei Essen rückte am Samstagmittag (21. April 2018) zu einem Einsatz am Essener Hauptbahnhof aus, der für Aufregung sorgte. Ein 37-Jähriger hatte im Vorbeigehen einer 23-jährigen Frau in ihren Kinderwagen gespuckt und damit wohl deren einjährige Tochter getroffen.



Mitarbeiter der Deutschen Bahn waren darauf aufmerksam geworden. Sie alarmierten die Polizei. Sie nahmen die Personalien des Mannes aus Duisburg auf. Die Mutter (23) zeigte sich extrem angeekelt von der Situation und klagte über körperliches Unwohlsein. Sie erstattete Anzeige gegen den Mann. Er hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung am Hals.

Die Gründe der Tat sich derweil Bestandteil der Ermittlungen.