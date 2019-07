Pärchen rettet 16-Jährige vor Übergriff: Im niedersächsischen Hannover ist es am Sonntag (21. Juli 2019) zu einem versuchten Übergriff auf ein 16-jähriges Mädchen gekommen. Am Vormittag versuchte ein 57-Jähriger das Mädchen in sein Auto zu ziehen. Informationen der örtlichen Polizei nach, beobachteten ein 31-Jähriger und seine 33-jährige Frau das Geschehen auf dem Altenbekener Damm. Der 31-Jährige hielt daraufhin mit seinem Auto an und forderte den Angreifer mehrmals auf, das Mädchen loszulassen.

0511 109-3217

Nachdem er von ihr abließ, versuchte der 57-Jährige zu flüchten. Das Pärchen nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später konnte der Mann festgenommen werden. Gegen den 57-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen versuchter Freiheitsberaubung. Hinweise werden durch die Polizei unterentgegen genommen.