Brutaler Überfall in NRW - Mann ins Gesicht geschossen: Am Dienstagabend (2. April 2019) wurde ein 18-Jähriger Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Der junge Mann war gegen 21.30 Uhr mit dem Fahrrad in Hamm (NRW) unterwegs, als zwei Täter plötzlich seinen Rucksack forderten: Dabei richteten sie eine Waffe auf ihn. Der 18-Jährige gab sofort seinen Rucksack heraus - einer der Männer schoss dennoch. Die Kugel traf den jungen Mann im Gesicht.

Laut Informationen der Polizei Hamm ging der 18-Jährige zu einem Bekannten, von wo aus er Rettungskräfte alarmierte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, um die schweren Verletzungen zu behandeln. Die Polizei sucht nun nach den Männern und beschreibt sie wie folgt:

beide Männer waren dunkel gekleidet und mit schwarzen Masken maskiert

ein Täter wird als circa 175 cm groß und mollig beschrieben

der andere Täter wird als circa 165 cm groß und dünn beschrieben

Die beiden Täter erbeuteten lediglich den Rucksack und eine Wolldecke, die sich darin befand. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, Hinweise abzugeben: Diese werden unter 02381 916-0 entgegen genommen.

