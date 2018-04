Hamburg-Wandsbek: Mann greift Passanten mit Messer an - Polizei schießt ihn nieder

Messerangreifer in Hamburg von Polizist niedergeschossen: Ein 24–Jähriger ist am Freitagmorgen durch einen Schuss eines Polizisten am Bein verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Mann in Hamburg-Wandsbek mit einem Messer in der Hand auf dem Gehweg entlang. Er bedrohte Passanten.



Messerangriff in Hamburg - Polizei schießt zweimal



Als die alarmierte Polizei eintraf, reagierte der Mann nicht auf die Anweisungen der alarmierten Beamten und näherte sich Ihnen weiter in bedrohlicher Weise. Ein Polizist gab daraufhin einen Warnschuss ab. Als der 24-Jährige auch hierauf nicht reagierte, gab ein weiterer Beamter gezielt einen Schuss auf das Bein des Mannes ab. Dieser ging zu Boden und konnte anschließend festgenommen werden.



Passanten unverletzt



Beim Vorfall in der Hansestadt wurde lediglich der Messerangreifer verletzt. Passanten und Polizisten kamen mit dem Schrecken davon. Ob bei dem Mann eine psychische Auffälligkeit vorliegt, wird derzeit geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.