Hamburg: Verzweifelte Mutter ruft Notruf - und belebt Tochter (3) per Anleitung wieder

Ein Mädchen mit Fieberkrampf drohte am Samstagmittag, in Hamburg zu sterben

Die Mutter rief den Notruf und bekam eine Anleitung, um ihr Kind wiederzubeleben

Wegen der Herzdruckmassage überlebte das dreijährige Mädchen

Die Feuerwehr in Hamburg erhielt am Samstagmittag den verzweifelten Anruf einer Mutter: "Hilfe, mein Kind hatte einen Fieberkrampf. Jetzt atmet es nicht mehr und läuft blau an." Das Herz der Dreijährigen schlug nicht mehr, berichtet die Feuerwehr.

Unterweisung per Telefon: Mutter reanimiert Tochter

Der Mitarbeiter in der Notrufstelle reagierte sofort. Er leitete die Mutter an, das Mädchen wiederzubeleben. Gleichzeitig rückten ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie eine aufgelöste, aber glückliche Mutter vor. Ihre Tochter hatte überlebt. Durch die Herzdruckmassage hatte sich der Bolus gelöst, das Kind bekam Luft und das Herz schlug wieder. Die Mutter hatte ihrer Tochter das Leben gerettet. Per Rettungswagen wurden beide ins Krankenhaus gebracht.