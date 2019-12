Schrecklicher Todesfall in Hamburg an Heiligabend: Ein einjähriger Junge ist am Dienstag (24. Dezember 2019) an einer Weintraube erstickt. Das berichtet mehrere Medien unter Berufung auf die Hamburger Morgenpost.

Tragischer Todesfall an Heiligabend: Einjähriger stirbt an verschluckter Weintraube

Demnach soll sich das Kind laut Polizeiangaben gegen 15 Uhr im Stadtteil Eißendorf vor den Augen seiner Eltern an einer Weintraube verschluckt haben. Als der Junge nicht mehr atmete, alarmierten die Angehörigen den Notarzt. Bereits während der Fahrt ins Krankenhaus wurde versucht, den Einjährigen zu reanimieren.

Die Weintraube konnte erst in der Notfallambulanz entfernt werden. Das Gehirn des Kleinkindes war jedoch bereits zu lange von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten, so dass der Patient gegen 17.30 Uhr für tot erklärt werden musste. Laut mopo.de soll es unter den zehn Mitglieder der Großfamilie, die mit ins Krankenhaus gekommen sein, zu Tumulten gekommen sein, als sie vom Tod des Jungen erfahren mussten.

