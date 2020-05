Hamburg vor 1 Stunde

Familiendrama

Streit eskaliert: Mann übergießt Sohn (10) mit Benzin und zündet Wohnung an

Am Maifeiertag ist ein Streit in Hamburg zu einem Familiendrama ausgeartet. Ein 49-Jähriger stach auf seine Ex-Frau ein und zündete seinen Sohn an - nachdem er ihn mit Benzin übergossen hatte.