Hamburg: Mann (27) will 16 Jeans aus Laden klauen - mit Hilfe einer besonderen Tüte

Hamburg - Mann will 16 Jeans klauen: Am Dienstag (17. April 2018) hat ein 27-Jähriger in Hamburg versucht in großem Stil zu klauen. Der Mann betrat mit einem Helfer gegen Nachmittag ein Modegeschäft in der Hamburger Altstadt: Die beiden Täter suchten sich mehrere hochwertige Jeans aus und gingen mit der Ware in Umkleidekabinen. Der Helfer reichte dem 27-Jährigen mehrmals verschiedenen Hosen am Vorhang der Umkleide vorbei.



Anschließend verließ der Begleiter das Modegeschäft ohne etwas zu kaufen. Der 27-Jährige verließ danach auch die Umkleide und ließ ein anprobiertes Hemd zurück. Der Mann wollte gerade das Geschäft verlassen, als er vom Ladendetektiv angehalten wurde.



Speziell präparierte Tüte im Einsatz

Insgesamt wurden 16 Jeans beim Verdächtigen gefunden. Diese haben einen Wert von rund 3000 Euro. Er wollte die Ware mit Hilfe einer speziell präparierten "Klautüte" stehlen. Die Tüte wurde von alarmierten Polizeibeamten sicher gestellt.



Der Mann wurde mittlerweile einem Haftrichter vorgeführt.