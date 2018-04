Hamburg Hauptbahnhof: Messerstecher verletzt Mann schwer - was steckt dahinter?

Messerattacke in Hamburg: Am Freitagmittag (13. April 2018) wurde ein Mann in Hamburg schwer durch ein Messer verletzt. Nach derzeitigem Stand der Informationen wurde er am Süd-Eingang des Hauptbahnhofes angegriffen. Er wurde im Bauchbereich getroffen und musste per Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.



Der Täter wurde wohl noch am Hauptbahnhof festgenommen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.