Bad Nauheim vor 36 Minuten

Tragödie

Halbe Million Euro Schaden: Lkw bleibt an Schilderbrücke auf hängen - Fahrer stirbt

Auf der A5 hat ein Lkw eine Verkehrsleitanlage, die an einer Brücke installiert war, abgerissen. Aus unbekannten Gründen war die Ladefläche des Kipplasters nicht eingefahren und kollidierte so mit der Anlage. Dadurch wurde das Fahrzeug herum geschleudert und der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.