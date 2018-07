Hai zieht Frau (34) ins Meer: Fütteraktion endet blutig

Frau geht nicht zum Arzt



red/tu

Hai zieht Frau am Finger ins Wasser: Nahe Derby (Westaustralien) hatte eine 34-jährige Frau Glück im Unglück. Bei einer Bootstour in der bekannten Dugong Bay schwamm ein rund zwei Meter langer Hai um das mit ihr und ihren Freunden besetzten Boot. Erster Impuls der 34-Jährigen den Hai füttern zu wollen und ihre Hand ins Wasser zu strecken. Der Hai biss sofort zu nahm das "Angebot" an. Das Tier zog die Frau am Finger ins Meer.Ihre Freunde reagierten geistesgegenwärtig und packten die Frau. Sie zogen die 34-Jährige schnell zurück ins Boot. "Es passierte so schnell. Alles, worauf ich mich konzentrieren konnte, war der Fakt, dass mein Finger weg ist", sagte sie gegenüber dem australischen Sender "7 News Sydney". Der Biss habe sich angefühlt, als hätte man ihr das Fleisch vom Knochen geschreddert.Der Finger wurde jedoch nicht abgebissen. Sie ging zunächst nicht zum Arzt, da sie hoffte, dass der Finger von selbst heile. Einige Tage später entzündete sich der Finger derart, dass eine Operation unumgänglich wurde. Beim Röntgen wurde deutlich, dass es sich um eine Fraktur im Finger handelte.