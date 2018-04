Hagen: Rentnerin (80) stirbt bei Brand in Altenheim - was war passiert?

80-Jährige stirbt bei Brand in Seniorenheim: Das Feuer war in ihrem Zimmer am späten Dienstagabend (10. April 2018) ausgebrochen, wie ein Sprecher der Hagener Berufsfeuerwehr am Mittwoch sagte. Weitere Zimmer waren durch die Rauchentwicklung betroffen, blieben aber vom Feuer verschont. Zehn weitere Bewohner des Seniorenzentrums im Stadtteil Eilpe wurden zudem verletzt. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zum Schweregrad der Verletzungen und zur Brandursache machen. Auch ein Feuerwehrmann erlitt eine leichte Verletzung.