SEK-Einsatz in der Oberpfalz - Mann verschanzt sich mit Waffen im Haus: In Hagelstadt (Landkreis Regensburg, Oberpfalz) hat sich in der Nacht auf Dienstag (30. April 2019) ein Mann bewaffnet in seinem Haus verschanzt. Drohungen des Mannes erforderten den Einsatz eines Sondereinsatzkommandos (SEK).

SEK-Einsatz in Hagelstadt: Bewaffneter Mann überwältigt

Gegen Mitternacht kam es somit zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei in Hagelstadt. Die Einsatzkräfte des SEK stürmten das Haus und überwältigten den Mann gegen vier Uhr in der Früh. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, wurde dabei offenbar eine Blendgranate gezündet, um ihn abzulenken.

Unter den Waffen fanden die Einsatzkräfte unter anderem Säbel. Laut Informationen der Polizei wurde der Mann in eine Spezialklinik eingeliefert.

