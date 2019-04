17-Jähriger stirbt nach Kletteraktion: In der Nacht von Montag auf Dienstag (16. April 2019) ist ein 17-jähriger Jugendlicher am S-Bahnhof Haar (Landkreis Ebersberg, Oberbayern) ums Leben gekommen. Laut Informationen der örtlichen Polizei kletterte der Jugendliche gegen 01.15 Uhr auf einen Güterwaggon, der auf einem Nebengleis des S-Bahnhofs abgestellt war.

Stromschlag auf Waggon: Jugendlicher stirbt am Unglücksort

Auf dem Waggon berührte er eine Oberleitung und erlitt dadurch einen Stromschlag. Der 17-Jährige stürzte dadurch vom Waggon. Ein unbeteiligter Lokführer bemerkte die Situation und alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst.

Der Junge verstarb noch am Unfallort. Die Eltern des 17-Jährigen wurden von einem Kriseninterventionsteam verständigt und anschließend betreut. Die örtliche Polizei warnt im Zusammenhang dieses Unfalls davor, auf Masten, Schutzeinrichtungen und Brücken in Gleisbereichen zu klettern, da dort Lebensgefahr bestehe. Oftmals genüge dort die bloße Annäherung an Oberleitungen, ohne dass es zu einer Berührung komme. Dabei entsteht meist eine Spannungsbrücke.

