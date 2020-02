Gundelfingen an der Donau vor 26 Minuten

Körperverletzung

"Das war schon gscheid blutig" - Mann muss nach Kuss ins Krankenhaus

In der Nacht auf Samstag kam es in einer Kneipe zu einem ungewöhnlichen Kuss. Eine junge Frau biss einem Mann so stark in die Unterlippe, dass dieser ins Krankenhaus musste. Gegen die Frau wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.