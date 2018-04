Güstrow: Bäderbahn Molli entgleist in Heiligendamm - 3 Verletzte

Drei Waggons der "Molli"-Bahn entgleisen in Heiligendamm: Am Dienstag (10. April 2018) sind in den Mittagsstunden drei Waggons der "Molli"-bahn in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) entgleist. Grund dafür war eine falsche Weichenstellung, berichtet die örtliche Polizei.



Drei Verletzte ins Krankenhaus

Die Waggons sprangen gegen 11.56 Uhr zwar aus den Gleisen, kippten dabei aber nicht um. Zwei der drei mitfahrenden Menschen wurden dabei schwer verletzt. Sie erlitten Knochenbrüche. Die dritte Person verletzte sich nur leicht. Alle drei Verletzten wurden in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.



Kurz vor 14 Uhr am Mittag konnte die "Molli"-Bahn wieder ihren Dienst aufnehmen. Die Ermittlungen der Behörden dauern derweil noch an.