Günzburg: Straftäter bedrohen Mitarbeiterin mit "selbstgebautem Gegenstand" und können fliehen - Großfahndung

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwei Männer aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg geflohen, die in der Maßregelvollzugsklinik untergebracht waren.

Mit selbst angefertigtem Gegenstand bedroht

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West berichtet, hielt einer der beiden Männer einer Mitarbeiterin gegen 01.22 Uhr aus noch nicht abschließend geklärten Umständen einen spitzen selbst angefertigten Gegenstand vor und brachte sie so dazu, die Türen zu öffnen. Sie ließen anschließend beim Verlassen des Gebäudes von der Mitarbeiterin ab, ließen den Gegenstand zurück und flohen in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Der erste der entwichenen Männer ist der 28-jährige deutsch-russische Staatsangehörige Alexander Günter. Er wird wie folgt beschrieben:

normale Statur

hellbraune Haare

etwa 170 cm groß

weiße Sportjacke und weiße Hose mit drei Streifen an der Seite

Der zweite Mann ist der 23-jährige ukrainische Staatsangehörige Ruslan-Oleksandr Tsopa:

etwa 175 cm groß

kurze dunkle Haare

komplett dunkel bekleidet

trägt schwarze Schuhe mit auffällig weißer Sohle

Ruslan-Oleksandr Tsopa (links) und Alexander Günter konnten aus einem Bezirkskrankenhaus in Bayern fliehen. Sie hatten Straftaten begangen. Fotos: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West/Collage inFranken.de Ruslan-Oleksandr Tsopa (links) und Alexander Günter konnten aus einem Bezirkskrankenhaus in Bayern fliehen. Sie hatten Straftaten begangen. Fotos: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West/Collage inFranken.de

Die Lichtbilder der beiden Männer entsprechen ihrem aktuellen Aussehen, lediglich der Bart des Ruslan-Oleksandr TSOPA ist etwas kürzer als auf dem Bild ("Drei-Tage-Bart").

Polizei sucht mit Hubschrauber und Großaufgebot

Durch die Polizeiinspektion Günzburg wurden zwischenzeitlich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, eines Personensuchhundes und Unterstützungskräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei, eingeleitet. Diese dauern noch an. Mögliche Hinwendungsorte sind nicht bekannt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen, der zurückgelassene Gegenstand wurde sichergestellt.

Entflohene nicht ansprechen, 110 rufen!

Herr Günter ist unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Herr Tsopa unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Beide Patienten werden wegen ihrer Suchterkrankungen in der Klinik für Forensischen Psychiatrie in Günzburg im Maßregelvollzug behandelt. Die Bevölkerung wird gebeten, bei direktem Kontakt nicht an die Entflohenen heranzutreten, sondern sofort die Notrufnummer 110 zu wählen.

Hinweise, insbesondere zum aktuellen Aufenthaltsort der beiden Männer, werden von der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegengenommen.