Günzburg aktualisiert vor 1 Stunde

Fahndung

29-Jähriger aus Psychiatrie in Schwaben geflohen - Haftbefehl wegen versuchtem Mord an Ehefrau

In Schwaben ist ein 29 Jahre alter Psychiatrie-Patient aus der Klinik verschwunden. Am Tag zuvor hatte mit Absicht einen Autounfall verursacht, bei dem seine Ehefrau verletzt wurde. Der Mann soll dringend wieder in ärztliche Behandlung übergeben werden.