29-Jähriger aus Psychiatrie in Schwaben verschwunden: In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.07.2020) ist ein Patient aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg entflohen. Wie die Polizei Günzburg mitteilt, gilt der vermisste Partick Mößle als akut psychotisch und soll wieder in ärztliche Behandlung gebracht werden.

Momentan gehen die Beamten von keiner Gefahr für die Bevölkerung aus. Wer Mößle sieht, wird dennoch gebeten, ihn nicht direkt anzusprechen, sondern die Polizei zu informieren.

Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

29 Jahre alt

deutsch

1,80 bis 1,85 Meter groß

sportlich, schlanke Figur

bekleidet mit einem blauen Schlafanzug

Wer Partick Mößle gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, kann sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 melden, aber auch bei jeder anderen Dienststelle. Alternativ können Sie Fahndungshinweise auch über dieses Online-Formular an die Beamten übermitteln.