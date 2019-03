Tödlicher Traktorunfall in Bayern - Landwirt eingeklemmt: Am Montagnachmittag (11. März 2019) hat sich im oberbayerischen Großweil eine Tragödie ereignet. Ein 55-jähriger Mann wurde bei landwirtschaftlichen Arbeiten zwischen Arbeitsgeräten eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Diesen erlag er schließlich am Unfallort und verstarb. Dies berichtet die örtliche Polizei.

Traktor-Drama: Mann kann sich nicht mehr befreien und stirbt

Der tragischen Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr am Montag. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.