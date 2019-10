Großer Retter: Junge (7) findet vermisste Frau im Wald und holt Hilfe

Ein Siebenjähriger hat in einem Wald in Stolberg bei Aachen eine vermisste 78-Jährige entdeckt und Hilfe geholt. Die Demenzpatientin sei drei Stunden zuvor von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei am Mittwoch (30. Oktober 2019) mit.

Siebenjähriger findet vermisste Frau bei Spaziergang im Wald

Der Junge war demnach am Dienstag mit einer Nachbarin und deren Hund im Wald unterwegs, als er aus dem Unterholz seltsame Geräusche hörte - und dort nachschaute. Dabei fand er die 78-Jährige und brachte sie zu einer Nachbarin, die sich um die Frau kümmerte.