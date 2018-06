Update 28. 06.2018, 18:05 Uhr: Schüler und Betreuer sind am Norovirus erkrankt





In einer Ferienanlage in Thüringen sind 45 Schüler und Betreuer an Norovirus erkrankt. Das Klinikum in Coburg (Bayern) habe den Verdacht bestätigt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes im thüringischen Sonneberg am Donnerstag. Die Erkrankten hatten zuvor über Übelkeit, Bauchschmerzen und Brechdurchfall, teils auch über Fieber und Kreislaufprobleme geklagt.20 Erkrankte mit schwereren Symptomen wurden in Krankenhäusern der Region behandelt werden. Die anderen wurden in der Ferienanlage in Rauenstein im Kreis Sonneberg von Ärzten und Rettungskräften betreut und behandelt. Die Kinder seien stabil, hieß es.Nach Angaben von Betreuern und des Notarztes, der zuerst in der Ferienanlage war, waren schon am Montag Kinder mit entsprechenden Krankheitssymptomen in die bei Schulklassen beliebte Anlage gekommen. Im Laufe der Woche habe sich die Erkrankung immer weiter ausgebreitet.Drei Schülergruppen - zwei aus Berlin, eine aus Frankfurt am Main - mit insgesamt 154 Schülern zwischen 13 und 16 Jahren und ihren Betreuern weilten in der Ferienanlage. Die nicht erkrankten Schüler und Betreuer sollten am Donnerstag mit Reisebussen in ihre Heimat zurückgebracht werden.Die Firma, die die Anlage mit Lebensmitteln versorge, sei kontrolliert worden. Es habe keine hygienischen Beanstandungen gegeben, sagte der Sprecher.Nach den Berichten über die massenhafte Erkrankung von Kindern und Betreuern im Ferienlager Rauenstein (Kreis Sonneberg) steigt die Zahl der Erkrankten offenbar massiv an. Während zunächst von 31 Erkrankten die Rede war, von denen neun aufgrund von Kreislaufproblemen im Krankenhaus behandelt werden müssen, heißt es jetzt, bereits 20 Kinder seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Magen-Darm-Probleme scheinen sich weiterhin epidemieartig auszubreiten. Noch ist unklar, ob ein Virus oder eine Lebensmittelverunreinigung für die Erkrankungen verantwortlich ist.In einem Ferienlager in Rauenstein im Landkreis Sonneberg im fränkisch geprägten Teil Thüringens klagen 31 Teilnehmer - hauptsächlich Schulkinder, aber auch Betreuer - über Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber und Kreislaufbeschwerden. Neun Kinder werden derzeit wegen schwerwiegenderer Symptome im Krankenhaus behandelt. Das berichtet Michael Volk, Sprecher des Landratsamtes Sonneberg.Heute Morgen (28. Juni 2018) wurde ein entsprechender Notruf abgesetzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften aus dem Landkreis Sonneberg und Hilpoltstein ist vor Ort, auch das Gesundheitsamt, Veterinär- und Lebensmittelamt sind zugegen. Landrätin Christine Zitzmann macht sich vor Ort ein Bild der Lage. Über die Ursache für die Beschwerden der Schüler und ihrer Betreuer kann man momentan nur spekulieren. Grund könnte ebensogut ein Noro-Virus wie eine Lebensmittelverunreinigung sein.Angeblich sind die beschriebenen Symptome vereinzelt schon vor einigen Tagen aufgetreten. Die geballte Ausbreitung veranlasste die Betreuer heute Morgen dann zum Absetzen des Notrufs bei der Rettungsleitstelle Zella-Mehlis.In dem bei Schulklassen und Gruppen beliebten Ferienlager mit seinen 15 Finnhütten in Rauenstein halten sich derzeit zwei Schulklassen aus Berlin und eine aus Frankfurt am Main auf. Insgesamt beherbergt das Ferienlager damit rund 100 Schüler. Die verantwortlichen Einsatzkräfte und Behörden setzen derzeit alles daran, die Ursache der Erkrankungen zu ermitteln.