In Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen/NRW) ist es zu einem Großbrand in einem Bettenlager gekommen. In der Nacht auf Freitag (17. Januar 2020) gab es mehrfache Explosionen in der Lagerhalle. Das Feuer brach in einem Gebäude im Stadtteil Heerdt aus.

Angaben der örtlichen Feuerwehr zufolge stand die Halle seit 23.30 Uhr in Flammen. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut Informationen der Polizei ist unklar, wieso es zu den Detonationen kam. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte gegenüber derwesten.de zum Einsatz: "Nur sechs Minuten später schossen die Flammen schon lichterloh in den Himmel."

Großbrand in Düsseldorf in der Nacht: Dabei wurden Feuerwehrleute verletzt. Foto: Gerhard Berger/dpa Gerhard Berger (dpa)

Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt - darunter ein Mann, der schwere Verletzungen erlitt. Sein Gesundheitszustand ist aktuell unklar. Er liegt im Krankenhaus. In der Nacht teilte die Feuerwehr schließlich via Twitter mit, dass das Feuer gelöscht sei. Die Halle des Bettenlagers brannte komplett ab. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

