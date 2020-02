Feuer-Drama in Sachsen - Mutter und achtjährige Tochter sterben: Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zum Montag im sächsischen Grimma ist ein acht Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen.

Die 32-jährige Mutter und der Bruder (sieben Jahre) wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter starb am Montag in der Klinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Siebenjährige wurde lebensgefährlich verletzt und kämpft derzeit noch ums Überleben. Das dritte Kind - ein Zwölfjähriger - konnte sich selbstständig aus der Wohnung in der zweiten Etage befreien und blieb unverletzt.

Feuer in Grimma: Mutter und Tochter sterben, Bruder in Lebensgefahr - ein Kind kann sich retten

Alle anderen Bewohner des Hauses wurden evakuiert, dabei wurden zwei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ärztlich versorgt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.