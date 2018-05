Grillplatz in Gelsenkirchen: Maskierter Mann taucht mit Axt auf und bedroht dutzende Menschen

Maskierter taucht mit Axt auf Grillplatz auf:

Am Mittwoch (9. Mai 2018) hat ein maskierter Mann eine elfköpfige Gruppe auf einem Grillplatz in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) überfallen. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Grimmberger Sichel. Der Unbekannte bedrohte die Grillenden und zerschlug mit der Axt einen tragbaren Bluetooth Lautsprecher.



Die Gruppe ergriff die Flucht. Dabei wurde ein 21-Jähriger per Faustschlag im Gesicht getroffen. Er wurde später in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Drei weitere Personen verletzten sich leicht, da sie durch Dornbüsche flohen.



Eine umgehend eingeleitete Fahndung hatte keinen Erfolg. Deshalb sucht die Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Diese werden unter 0209/365-7512 entgegen genommen.



Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 175 cm groß

- kräftige Statur

- schwarz gekleidet

- Sturmhaube