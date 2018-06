Greiz: Aggressiver Betrunkener (18) geht mit Messer aus Rettungssanitäter und Polizei los

Betrunkener greift Rettungssanitäter an:

dpa

Ein Betrunkener hat im Landkreis Greiz mit einem Messer Rettungssanitäter angegriffen. Die Sanitäter hatten den Mann am Sonntag zwischen Berga und Eula aufgegriffen und medizinisch versorgt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend fuhren sie ihn nach Hause, um die Krankenkassenkarte zu sehen. Der 18-Jährige kam jedoch mit einem Messer aus seiner Wohnung zurück und versuchte, auf die Sanitäter einzustechen.Als diese sich in den Rettungswagen zurückzogen und wegfuhren, trat er noch mehrmals gegen das Fahrzeug. Auch die alarmierte Polizei empfing er mit dem Messer in der Hand und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Schließlich konnte er überwältigt und in eine Klinik gebracht werden.