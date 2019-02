Grebenstein/Hessen: Schlecht versteckt - Füße verraten Straftäter unter Deckenstapel

Obwohl er sich in seiner Wohnung unter einem Stapel Decken versteckt hatte, konnte ein Straftäter seine Festnahme nicht verhindern.

Wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mitteilte, hatte die Ehefrau des 38-Jährigen den Beamten am Donnerstag die Tür zu der Wohnung in Grebenstein (Landkreis Kassel) geöffnet. Die Beamten fanden ein verschlossenes Zimmer, das sie erst mit die Hilfe eines Schlüsseldienstes öffnen konnten.

Straftäter schlecht versteckt - Füße schauen unter Decke hervor

Zwei andere Männer saßen in dem Zimmer auf einem Sofa und schauten fern. Der Gesuchte versteckte sich - jedoch nicht gut genug. Verraten haben ihn seine Füße, die darunter hervorschauten.

Der 38-Jährige war wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden und wurde per Haftbefehl gesucht. In der Wohnung fanden die Beamten außerdem geringere Mengen an Haschisch, Marihuana und Amphetamin. Der Festgenommene muss sich nun auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

