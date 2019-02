Grauenvoller Dreifachmord in NRW: Mörder leckte blutverschmiertes Messer ab

Grausiges Detail im Prozess um den Dreifachmord im ostwestfälischen Hille: Nach dem Tod eines Opfers soll der Angeklagte Jörg W. das blutverschmierte Tatmesser abgeleckt haben. Das habe der Mitangeklagte Kevin R. ihr im Gespräch geschildert, sagte die psychiatrische Gutachterin Nahlah Saimeh am Montag in dem Prozess vor dem Landgericht Bielefeld. Die Expertin, die über die Schuldfähigkeit des ehemaligen Zeitsoldaten Jörg W. Auskunft geben soll, bezeichnete dessen Ziehsohn Kevin R. als psychisch gesunden Mann. Ihr Gutachten wird das Gericht erst in ein paar Wochen in das Verfahren einführen.

Blutspritzer auf der Jacke "unerklärbar"

"Er selbst habe diese Pose von Jörg W. als ekelhaft empfunden", sagte Saimeh über die Aussagen des 24-Jährigen weiter. Ansonsten sei Kevin R. bei seiner bisherigen Aussage geblieben. Demnach habe er bei der Beseitigung der Leichen geholfen, aber nicht selbst getötet. Wie Blutspritzer auf seine Jacke kommen konnten, sei für ihn selbst nur schwer erklärbar.

Bislang beschuldigen sich die beiden angeklagten Deutschen gegenseitig. Eine entscheide Rolle kommt daher im Prozess einem Rechtsmediziner zu. Am 21. Februar soll der Gutachter Bernd Karger von der Uniklinik Münster die Entstehung der Blutspritzer erklären.

Laut Anklage sollen die beiden zuerst einen 72-jährigen Nachbarn, dann einen 64-jährigen Hilfsarbeiter und später einen 30 Jahre alten Geschäftspartner getötet haben, um sich zu bereichern. Die Leichen waren im Frühjahr 2018 verscharrt auf Höfen in Hille gefunden worden.