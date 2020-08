Ein noch unbekannter Täter hat in Niederbayern eine Stute schwer verletzt. Dies teilt die Polizei mit.

Die Tat ereignete sich in der Nacht vom Freitag auf Samstag in Neudorf bei Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau). Die Stute befand sich in der Nacht auf der Weide eines Reiterhofes in Neudorf.

Das Pferd wurde im Genitalbereich mit einem ca. 10 cm langen Schnitt schwer verletzt. Die Stute wurde durch einen Tierarzt versorgt. Die Polizei Grafenau ermittelt nun wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz.