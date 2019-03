Gotha/Thüringen: Gülletanker kippt um - Lkw-Fahrer stirbt im Führerhaus

Tödlicher Unfall in Thüringen: Am Freitagvormittag (22. März 2019) ist es im Landkreis Gotha (Thüringen) zu einem Unfall gekommen, bei dem der Fahrer eines Lkw ums Leben gekommen ist. Laut Informationen der örtlichen Polizei kam der Lkw gegen 9.30 Uhr, zwischen den Ortschaften Mechterstädt und Laucha in einer Rechtskurve von der Straße ab. Der Sattelzug kippte um. Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten Zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

Die Kabine des Lkw wurde zusammengedrückt. Der Trucker verstarb noch am Unfallort. Der Tanker war mit Gülle beladen. Die Ladung lief aus und verteilte sich auf der Landstraße. Die Behörden schätzen den Schaden auf 100.000 Euro. Die Ermittlungen laufen noch.

