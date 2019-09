Wartungsgondel in Hessen abgestürzt

Alle drei Insassen gestorben

Sendeturm gehört zum Hessischen Rundfunk

Update, 14.30 Uhr: Neue Details zum Gondelabsturz in Hessen bekannt

Erste Ermittlungsergebnisse des Amtes für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel ergaben, dass ein technischer Defekt an einer Seilwinde die Ursache für das Unglück ist, teilte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Arbeiter versuchten demnach, sich von der Seite aus über gespannte Seile zu dem Sendemast hochzuziehen. Als sie auf einer Höhe von 50 Metern waren, stürzten sie ab.

Erstmeldung: Gondelabsturz in Eschewege (Hessen)

Am Dienstag gegen 9.15 Uhr stürzte nach ersten Erkenntnissen eine Gondel in Nordhessen ab. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. Die Godel befand sich auf der Sendeanlage Hoher Meißner" im Werra-Meißner-Kreis, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Die Insassen der Gondel stürzten aus einer Höhe von 50 Metern ab und starben.

Die Ermittlungen nach dem Unglück übernahm das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel. Dafür wurde die Unglücksstelle abgesperrt. Laut dpa, gab es mehrere Zeugen des Unfalls, die durch Notfallseelsorger betreut werden.

Bei dem Hohen Meißner handelt es sich um ein Mittelgebirge, das im Werra-Meißner-Kreis und 30 Kilometer südöstlich von Kassel liegt. Viele nutzen das Gebirge als Ausflugsziel. Der Sender, der dort steht ist ein wichtiger Standort des Hessischen Rundfunks.

Gondelabsturz in Hessen: Zeugen beobachten Unglück

Wie hessenschau berichtet, befand sich dort eine Firma, die mit Wartungsarbeiten beauftragt wurde. 1955 ging die Sendeanlage in Betrieb. Der hr nutzt sie, um sein Fehrnseh- und Radioprogramm auszustrahlen. Drei Masten sind aktuell Teil der Anlage, die bis zu einer Höhe von 220 Metern reichen. Ersten Erkenntnissen zu Folge ereignete sich der Unfall an dem höchsten Masten.

Der Hessische Rundfunk reagierte betroffen auf das Unglück bei Twitter: "Mit Bestürzung haben wir die Nachricht vom Tod der drei Arbeiter am Sender #HoherMeißner aufgenommen. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen. Unsere Kollegen sind auf dem Weg zum Unglücksort. Sobald wir mehr Infos haben, werden wir sie veröffentlichen."

Eine neue Antenne wird auf der Sendeanlage "Hoher Meißner" aufgebaut, wie der Hessische Rundfunk Ende August mitteilte. Ende September sollen die Arbeiten daran abgeschlossen sein. Ein Zusammenhang zu dem Unfall war noch unklar.

Erst vor wenigen Monaten waren auch in Franken Männer in einer Gondel in Gefahr - die Fensterreiniger steckten mit einem technischen Defekt in 18 Metern Höhe fest. Ein Spezialteam konnte sie aber retten.