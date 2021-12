Schreckliche Bluttat an Weihnachten: In einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg sind drei Tote gefunden worden. Es handelt sich um Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren sowie einen Mann, alle mit Schussverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagvormittag (27. Dezember 2021) mitteilten.

Wie die "Bild" berichtet, hörten Anwohner um kurz vor 23 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag mehrere Schüsse in einem Haus. Umgehend rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an. Vor Ort fanden die Rettungskräfte eine durch Schüsse schwer verletzte Frau. Zudem die drei Toten. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Nach Informationen der "Bild" wurde in dem Haus auch eine Waffe gefunden. Bis in die Nacht sicherten Ermittler Spuren am Tatort. Nähere Informationen zu der Bluttat sind derzeit noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft will sich im Laufe des Montags mit Details melden.

