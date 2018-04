Gleitschirmfliegerin kracht bei Fränkisch-Crumbach in Baumkrone: Feuerwehr muss sie aus 25 Metern Höhe befreien

Die Feuerwehr im südhessischen Fränkisch-Crumbach hat am Sonntagabend eine Gleitschirmfliegerin aus einer 25 Meter hohen Baumkrone im Odenwald gerettet. Wie die Freiwillige Feuerwehr des Ortes mitteilte, befand sich der Einsatzort in einem Waldgebiet unterhalb des 365 Meter hohen Flugberges Erlau.



Die angerückte Drehleiter der Reichelsheimer Feuerwehr konnte die Person nicht erreichen, daher konnten die Kräfte aus Reichelsheim zeitnah abrücken. Da die Person in einer Höhe von etwa 25 Metern auf einer Baumkrone saß, gestaltete sich ihre Rettung sehr anspruchsvoll. Die Technische Rettung wurde durch die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Darmstadt mit Unterstützung der Bergwacht Darmstadt durchgeführt. Da die Kräfte aus Darmstadt die Einsatzstelle nicht kannten musste unser MTW die Fahrzeuge als Wegbegeleiter zur Einsatzstelle eskortieren.



Während des bis in die späten Abendstunden andauernden Rettungseinsatzes wurden die Zuwege zur Unfallstelle gesperrt.