Die schwangere Kuh "Lotte" hat am Donnerstag in Mittelhessen für Aufregung gesorgt: Das Tier war aus der Gießener Tierklinik ausgebüxt und blockierte die Gleise auf der nahe gelegenen Bahnstrecke zwischen Gießen und Wetzlar. "Wie kriegen wir die Kuh vom Gleis?", schrieb die Bundespolizei in Koblenz am Donnerstagmorgen (19. Dezember 2019) via Twitter.

Schwangere Kuh auf den Gleisen sorgt für Aufregung