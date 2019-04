In den Abendstunden des Samstags (20. April 2019) wurde in einem Waldstück nahe Geschwenda im Ilm-Kreis in Thüringen eine Babyleiche gefunden worden. Laut Angaben der Agentur News5 entdeckte ein Spaziergänger den bekleideten leblosen Körper des Säuglings, als er mit seinem Hund in dem Waldstück Gassi ging.

Polizei sperrt Fundort der Babyleiche weiträumig ab

Den ersten Begutachtungen der Polizei zu Folge handelt es sich bei der Leiche um ein Neugeborenes, "dessen Geschlecht und Herkunft zum aktuellen Zeitpunkt noch ungeklärt sind", wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Der Bereich um den Fundort wurde weiträumig durch Polizeikräfte abgesperrt.

Wer die Babyleiche dort abgelegt hat und wer die Eltern des Neugeborenen sind, ist zur Stunde noch völlig unklar. Die polizeilichen Maßnahmen zur Ermittlung der Todesumstände des Säuglings werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Gotha mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie Spezialkräften des Landeskriminalamtes geführt. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Vor etwa einem Monat gab es in Schleswig-Holstein einen ganz ähnlichen Fall. In einem Waldstück bei Glinde hatten Schüler die Leiche eines Säuglings gefunden.