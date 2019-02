Gernsheim vor 1 Stunde

Kurioses

Mutmaßliche Dealer vergessen Rucksack mit kiloweise Drogen an Autowaschanlage

Ihre Vergesslichkeit wurde zwei mutmaßlichen Drogendealern in Hessen zum Verhängnis: An einer Autowaschanlage in Gernsheim ließen sie einen Rucksack liegen - prall gefüllt mit Marihuana.