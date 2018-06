Gemein: Hilfsbereiter Autofahrer nimmt Anhalterin mit - sie klaut ihm den Wagen

Mann nimmt Anhalterin mit und wird von ihr bestohlen:

Die Hilfsbereitschaft eines 57-jährigen Bielefelders schamlos ausgenutzt hat eine 44-jährige Anhalterin in Herford Am Dienstag (26.6.) gegen 12.25 Uhr fuhr der Geschädigte mit einem als Lkw zugelassenen Nissan auf der Straße "Auf der Freiheit" in Richtung Bahnhof. Als er verkehrsbedingt hielt, stieg die Anhalterin über die Beifahrertür in das Fahrzeug und bat um Mitnahme. Der Fahrer willigte ein, hielt aber zunächst vor einer Apotheke in der Kurfürstenstraße, um eine Besorgung zu machen.Diesen Moment nutzte die Täterin, übernahm das Steuer und fuhr in unbekannte Richtung davon. Auf der Umgehungsstraße wurde die Flüchtige durch die alarmierte Polizei im Rahmen der Fahndung gesichtet. Bei einer kurzen Verfolgungsjagd ignorierte die Fahrerin die Anhaltezeichen der Polizei. An der Kreuzung Goebenstraße/Sophienstraße konnten weitere Einsatzfahrzeuge die Durchfahrt blockieren und die Weiterfahrt der Diebin verhindern.Die Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und das Fahrzeug an den Geschädigten wieder ausgehändigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Täterin entlassen werden.Das Motiv zu der Tat konnte bislang nicht geklärt werden. Auch wenn die gebürtige Herforderin sich bei ihrer Fahrt an die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung hielt, muss sie sich wegen des Verdachts des Diebstahls und des unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen nach dem Strafgesetzbuch verantworten.