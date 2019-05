Unbekannter tritt jungen Rüden tot: Am Dienstag (23. April 2019)ist es in Geldern (NRW) zu einem Streit zwischen Hunden gekommen. Wie der örtlichen Polizei erst Anfang Mai bekannt wurde, ging ein 30-Jähriger mit seinem acht Monate alten Bordercollie in der Max-Planck-Straße Gassi, als es zu einem Streit mit einem weiteren Hund kam: Die Hunde spielten zunächst miteinander, beschnupperten sich - plötzlich "zwickte" der Hund des Unbekannten des Hund des 30-Jährigen in die Wange, der Bordercollie begann zu knurren.

Hund tot getreten: Mann flüchtet in Geldern

Daraufhin trat des unbekannte Mann den acht Monate alten Rüde mehrmals gegen den Körper und rannte anschließend in das nahe gelegene Wohngebiet. Der 30-Jährige brachte seinen Hund sofort zum Tierarzt, wo er medizinisch behandelt wurde. Ein Tag später, am Mittwoch (24. April 2019) verstarb der Hund.

Die örtliche Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Er wird durch die Ermittler wie folgt beschrieben:

circa 25 bis 30 Jahre alt

etwa 195 cm groß

trug Dreitagebart

kurze, braune Haare mit einrasiertem Muster an den Seiten

trug dunkle Weste mit Reflektoren

trug schwarze Arbeitshose sowie schwarte Arbeitsstiefel

Die örtliche Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Täter beziehungsweise die Situation beobachtet hat, kann sich bei den Ermittlern unter 02831 1250 melden.

