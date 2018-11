Lkw-Fahrer blockieren Autobahn - Geisterfahrerin durch Polizei gestoppt: In den Morgenstunden des Montags (26. November 2018) war eine 73-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 2 zwischen Donauwörth (Schwaben) und Mertingen unterwegs. Die Rentnerin fuhr in die falsche Fahrtrichtung und raste rund sieben Kilometer über den Bundesstraße in Richtung Augsburg.

Zwei Lkw-Fahrer, die die Warnung über das Radio mitbekommen hatten, blockierten geistesgegenwärtig die autobahnähnliche Straße und stellten ihre Sattelzüge quer über die Fahrbahn, so dass nicht noch weitere Autofahrer der Seniorin entgegenfuhren. Die 73-Jährige hielt schließlich durch Blaulicht an, dass sie auf der anderen Straßenseite erkannte.

Angaben der örtlichen Polizei zu Folge, wirkte die 73-Jährige sehr verwirrt, als die Beamten sie befragten. Später erklärte sie den Polizisten, dass sie ihren Führerschein abgeben wolle. Damit ihr solch ein Fehler nie mehr passiert, wolle sie auf ihren Führerschein verzichten.

Die Ermittlungen der Polizei laufen derzeit. tu

