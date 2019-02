In Wuppertal in NRW wurde am Sonntagabend ein Toter auf der Straße gefunden - neben einer großen Blutlache. Da der Körper keine entsprechenden Verletzungen aufwies, bestand der Verdacht auf eine mögliche Infektionsgefahr. Die Feuerwehr rückte in Schutzanzügen an. Dies teilte die Polizei Wuppertal mit. "Um die Todesursache zu klären, wurde die Leiche in die Gerichtsmedizin gebracht", so ein Polizeisprecher.

Weitere Details liegen derzeit nicht vor. Woher die Blutlache kommt, ist unklar. Denkbar wäre eine Virusinfektion. Beispielsweise kann es beim Ebolafieber, ausgelöst durch das gleichnamige Virus, zu Hautblutungen kommen.