Warnung: Gefährliche Spam-Mails im Namen von Bundesbehörden im Umlauf

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ruft zu äußerster Vorsicht bei Mails von Bundesbehörden auf. Die als öffentlich agierende Unternehmen getarnten Nachrichten kommen meist mit schädlichem Anhang oder Links daher.

BSI warnt vor Phising: Mails dürfen nicht geöffnet werden

Das BSI warnt vor dem bloßen Aufrufen dieser E-Mails und Links. Der Behörde seien in den vergangenen Tagen mehrere bestätigte, sogenannte Emotet-Infektionen in anderen Behörden der Bundesverwaltung gemeldet worden. Das schreibt das BSI in einer Pressemitteilung. Auch zahlreiche Verdachtsfälle stehen bereits im Raum. Sind die Rechner erstmal infiziert kann das dazu führen, dass weitere Spam-Mails im Namen der Betroffenen verschickt werden.