Gefährliche Körperverletzung in der Schule: Berufsschüler in Mittelfranken gehen aufeinander los

Am Donnerstag kam es während des Unterrichts in einer Höchstadter Berufsschulklasse zu einer Schlägerei zwischen drei Schülern. Dies meldete die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch.

23-Jähriger erleidet Platzwunde

Nachdem eine Klassenarbeit herausgegeben wurde, kam es zunächst zwischen einem 17-Jährigen und einem 23-Jährigen zum Streit. Während der Rangelei erlitt der 23-Jährige eine Platzwunde am Kopf, die vor Ort, vom verständigten Rettungsdienst, versorgt werden konnte.

Im Anschluss kam es zwischen den beiden zu einer neuen Auseinandersetzung, in die sich ein 21-Jähriger einmischte. Gegenstände und Dekoartikel, die lose im Klassenzimmer standen, wurden als Schlagwerkzeuge eingesetzt.

Anzeige für die drei Schüler

Die drei Beteiligten erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizeiinspektion Höchstadt steht mit der Schulleitung im engen Kontakt, um weitere Vorfälle zu verhindern.

Am vergangenen Wochenende wurde aus einer Party in Oberfranken eine Massenschlägerei