Geburtstagsparty trotz Corona: 24 Partywütige erhalten Anzeige

Ein junger Mann aus Wallgau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) hat die aktuellen Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie am Samstagabend (12.12.20) in den Wind geschlagen und mit 23 Freunden seinen Geburtstag gefeiert.

Anwohner hatten die Polizei informiert, dass sich mehrere Personen in einer Garage zu einer Party getroffen hätten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Beamten gegen 20.45 Uhr eintrafen, waren 24 Feierende im Alter zwischen 19 und 27 Jahren in der Garage. Dort saßen sie eng zusammengerückt an Biertischen.

24 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz

Die Beamten lösten die Party schließlich auf, da das Partykonzept nicht den Vorgaben der momentan gültigen 10. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entsprach.

Gegen alle Beteiligten wurden nicht zuletzt deshalb Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz aufgenommen, die dem zuständigen Landratsamt Garmisch-Partenkirchen zur Ahndung vorgelegt werden.

Nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen traten die Geburtstagsgäste einsichtig den Heimweg an.