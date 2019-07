Gebenbach vor 48 Minuten

Unfall in Grundschule

Bayern: Umstürzender Schultisch trennt Grundschülerin Fingerglied ab

Bei einem tragischen Unfall in der Grundschule in Gebenbach wurde eine Achtjährige schwer an der Hand verletzt. Ein umstürzender Tisch trennte dem Mädchen ein Fingerglied ab.