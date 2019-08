Frau in Großraumtaxi in Bayern vergewaltigt

Taxifahrer vergeht sich an 24-Jähriger

Frau kann flüchten

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frau in Großraumtaxi vergewaltigt: In der Nacht auf Dienstag (13. August 2019) ist es im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen zu einer schrecklichen Tat gekommen. Informationen der Kriminalpolizei zufolge wurde eine 24-jährige Frau in einem Großraumtaxi sexuell missbraucht.

Vergewaltigung in Garmisch-Partenkirchen: Frau kann flüchten

Demnach wollte die Frau am späten Abend nach einem Bierzeltbesuch alleine in einen Großraumtaxi nach Hause fahren, das am Marienplatz parkte. Der Taxifahrer fuhr los und hielt schließlich im Stadtteil Burgrain an. Dort vergewaltigte er sie im Wagen. Die 24-Jährige wurde laut der Polizei leicht verletzt. Sie schaffte es jedoch zu flüchten und rannte zu einem nahe gelegenen Wohnhaus. Dort rief sie um Hilfe. Am nächsten Tag meldete sie den Vorfall der örtlichen Polizei.

Die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe und hoffen auf Hinweise von Zeugen. Dazu wurde eine Täterbeschreibung veröffentlicht:

circa Ende 20 Jahre alt

normale Statur

südländischer Typ

sehr kurze, braune Haare

brauner Drei-Tage-Bart

trug weißes T-Shirt und blaue Jeans

gepflegtes Erscheinungsbild

Die Polizei hat folgende Fragen:

Wer war am späten Montagabend zwischen 23:00 und 00:30 Uhr im Bereich des Taxistandes am Marienplatz oder im Ortsteil Burgrain unterwegs? Wem fiel dabei eine englisch sprechende, blonde junge Frau in einem grünen Dirndl mit weißer Schürze auf? Die junge Frau hielt sich kurz vor dem Einsteigen in das Taxi für ein paar Minuten in dem Lokal Shaka-Burger auf.

Wem ist im oben genannten Zeitraum ein Großraum-Taxi aufgefallen, das möglicherweise im Bereich Burgrain etwas länger hielt? Wurden sonst Auffälligkeiten an einem Großraum-Taxi im genannten Bereich festgestellt?

Wer kann Angaben zu dem tatverdächtigen Taxifahrer machen? Wer war in dieser Nacht mit einem entsprechenden Taxifahrer unterwegs? Hielt sich dieser zu besagtem Zeitraum im Bereich Marienplatz oder Burgrain auf? Gesucht wird auch eine mehrköpfige Personengruppe, die sich in dieser Nacht im Großraum-Taxi nach Wallgau fahren ließ.

Wer kann sonst sachdienliche Angaben in dem Fall machen?

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter 08821/9170 entgegen.

Notruf: So holen Sie Hilfe

