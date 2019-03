Garmisch-Partenkirchen vor 28 Minuten

Unglück

Garmisch-Partenkirchen/Bayern: Sie wollte ihren Hund retten: 53-Jährige wird von Zug erfasst und stirbt

Am Mittwochabend erfasste ein Zug in Garmisch-Partenkirchen eine Frau und ihren Hund. Die Frau starb noch am Unglücksort. Ihr Hund überlebte ebenfalls nicht.